شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي القابضة تقرر إغلاق ثلاثة فروع تماشياً مع استراتيجية إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة، إغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة، على أن يتم إتمام إغلاق الفروع الثلاثة خلال الربع الثالث من العام المالي 2020م.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول"، أن الفروع الثلاثة هي "مركز فتيحي الواقع بالرياض والمتخصص ببيع الذهب والمجوهرات والإكسسوارات والتحف والهدايا، والثاني معرض فتيحي بالرياض والمتخصص أيضا ببيع الذهب والمجوهرات، وأما الثالث معرض لوباناشيه بمدينة جدة ومتخصص ببيع الشوكولاتة وطاولات المِلكة.

وقالت إن إغلاق الفروع الثلاثة يأتي تماشياً مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة فتيحي القابضة والذي يتضمن إعادة هيكلة القطاعات الرئيسية للمجموعة من خلال التركيز على القطاعات المربحة والخروج من الأنشطة وفروع التجزئة غير المربحة، وترشيد الإنفاق، خاصة المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية، وتنويع الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل الذي يحقق عائداً أفضل للمستثمرين.

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وأشارت إلى أن مبيعات الفروع الثلاثة تمثل نسبة 23% من إجمالي مبيعات مجموعة فتيحي القابضة وفقاً لآخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأثر المالي المترتب على ذلك الإغلاق ضمن النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من عام 2020م.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي خسائر بلغ 2.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.