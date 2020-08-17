شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تمدد فترة التقدم بطلب الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

وقالت المؤسسة، إن ذلك يأتي إشارة إلى القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، والهادفة إلى تنظيم أحكام التراخيص لشركات المدفوعات الصادرة بتاريخ 30 يناير 2020، والتي نصت على أنه "يجب على الجهة التي تقدم خدمات المدفوعات داخل المملكة؛ التقدم بطلب الحصول على ترخيص المؤسسة خلال فترة 180 يوماً تقويمياً من تاريخ دخول هذه القواعد حيز التنفيذ".

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وأوضحت، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات العمل لكافة مقدمي خدمات المدفوعات؛ وذلك في إطار الجهود المتخذة لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، وتحفيزاً لشركات المدفوعات على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في الظروف الراهنة.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مطلع العام الجاري، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.