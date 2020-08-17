شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تؤكد على بداية مرحلة جديدة من برنامج حماية الأجور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت مطلع أغسطس الجاري، يشمل المنشآت التي تتراوح عمالها ما بين 5 إلى 10 عمال.

وشددت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة التزام المنشآت بضوابط البرنامج، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

ويهدف برنامج حماية الأجور إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها المحددة، وكذلك دفعها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثق في عقود العمل لكافة العاملين بالمنشأة (سعوديين ووافدين).

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وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن في يوليو الماضي إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأكّد الراجحي أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.