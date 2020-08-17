شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يعزز فريق التداول استعداداً لاقتناص فرص جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكل صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" فريقاً صغيراً من المتداولين لتنفيذ استراتيجية التداول تحت إشراف تركي النويصر رئيس الاستثمارات العالمية بالصندوق.

وعين الصندوق الشهر الماضي مازيار العموطي، وهو رئيس سابق للتداول في شركة "كويلتر إنفيستورز" للاستشارات وإدارة الثروات، ضمن فريق الأسواق العامة المسؤول عن مواصلة بناء قدرات صندوق الاستثمارات العامة في مجال التداول، بحسب مصادر لـ"رويترز".

ومن الواضح أن اضطراب السوق في النصف الأول أدى إلى ظهور فرص جديدة، وأن إفصاحات الربع الثاني أظهرت استمراراً لاستراتيجية تلك الأسهم، وبينت مصادر أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدداً قليلا من مساعديه المباشرين، يتخذون القرارات المتعلقة باستثمارات الأسهم العالمية.

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وكشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) نهاية الأسبوع الماضي عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات".

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.