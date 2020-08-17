شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام الين عقب أسوء انكماش سنوي لليابان خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديان في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 106.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.61 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.46، بينما حقق الأعلى له عند 106.68، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.60.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.8% مقابل 0.9% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 7.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 27.8% لتعكس الأسوأ لها على الإطلاق، مقابل 2.2%، أيضا أسوء من التوقعات بانكماش 27.2%.

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وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 0.9% في الربع الأول، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 1.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 11.6% في أيار/مايو الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي عكست تباطؤ النمو إلى 1.9% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 2.7% ومقابل تراجع 8.9% في أيار/مايو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 18.2% مقابل 17.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الولايات المتحدة والصين جولة المحادثات التجارية التي كان من المقرر عقدها السبت الماضي بينهم عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وجاء ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.