شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ أواخر تموز/يوليو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ الثالث من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.30% لتتداول حالياً عند 26.84$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.76$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.26$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 93.01 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.8% مقابل 0.9% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 7.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 27.8% لتعكس الأسوأ لها على الإطلاق، مقابل 2.2%، أيضا أسوء من التوقعات بانكماش 27.2%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 0.9% في الربع الأول، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 1.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 11.6% في أيار/مايو الماضي.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي عكست تباطؤ النمو إلى 1.9% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 2.7% ومقابل تراجع 8.9% في أيار/مايو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 18.2% مقابل 17.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي جديد يجبر شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك-توك" بالتخلي عن أنشطة تطبيقها في الولايات المتحدة وبيع أصوله في بلاده خلال 90 يوم، مدعياً أسباب تتعلق بالأمن القومي، ويذكر أن ترامب وقع في وقت سابق من هذا الشهر أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين إجراء معاملات مع الشركة الصينية بدءاً من 20 من أيلول/سبتمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الولايات المتحدة والصين جولة المحادثات التجارية التي كان من المقرر عقدها السبت الماضي بينهم عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وجاء ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.