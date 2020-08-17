شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الرابع من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ الثالث من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.15% لتتداول حالياً عند 951.65$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 950.25$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 944.42$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 93.01 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.8% مقابل 0.9% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 7.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 27.8% لتعكس الأسوأ لها على الإطلاق، مقابل 2.2%، أيضا أسوء من التوقعات بانكماش 27.2%.

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وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 0.9% في الربع الأول، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 1.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي أظهرت ارتفاعاً 6.2% مقابل تراجع 11.6% في أيار/مايو الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي عكست تباطؤ النمو إلى 1.9% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 2.7% ومقابل تراجع 8.9% في أيار/مايو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 18.2% مقابل 17.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الولايات المتحدة والصين جولة المحادثات التجارية التي كان من المقرر عقدها السبت الماضي بينهم عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه في المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وجاء ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.