الاقتصاد

ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ الثالث من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

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في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1856، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1844 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1868،  بينما حقق الأدنى له عند 1.1833، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1842.

 

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.

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