شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل ..آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وJANNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، آخر موعد للتقديم وسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى، وبذلك بنظام التمويل العقارى. وأكدت المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن الوحدات السكنية المطروحة مساحاتها تتـراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، وقد بلغت مبالغ مقدم جدية الحجز 40 ألف جنيه لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه مصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبلغين دفعة واحدة غيـر مجزأة، ويتحمل المواطن العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت – وذلك بإحدى وسائل السداد المُبينة تفصيلاً بكراسة الشروط.

وأوضح أن المواطنين الراغبين في التقدم على الوحدات السكنية المطروحة ضمن تلك المشروعات عليهم ضرورة الإطلاع على كافة الاشتـراطات والضوابط المُعلن عنها ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع (سكن مصر– دار مصر – جنة)، حيث يتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية: الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق ثم الضغط على "حجز وحدات دار مصر/سكن مصر /جنة" لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسـجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسـجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صـحة رقم الهاتف المُسـجل بالبوابة الإلكترونية نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضـحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها، حيث بلغ إجمالي المُتقدمين بطلب حجز الوحدة السكنية على البوابة الإلكترونية حوالى عدد 1432 مواطنا حتـى الآن مُنقسمين إلى عدد 529 مُتقدما على سكن مصر، وعدد 427 مُتقدما على دار مصر، وعدد 476 مُتقدما على جنة.

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وبلغ عدد الوحدات التـي تم طرحها بالإعلان 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة – الجيـزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، مُشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر)، حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية بمساحات تتـراوح من 130- 140 م2، وبأسعار تتـراوح من 672.945 إلى 981.750 ، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتـراوح من 100-150م2، وبأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270. وأخيـراً مشروع سكن مصر يتم طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2، وبأسعار تتـرواح من 364.000 إلى 948.454.