شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض الهادئ ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9056، بانتظار مزيد من الميل الهابط لكسر هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.8965، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستويات 0.9187 ثم 0.9213 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط