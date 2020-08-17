شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليتخطى مستوى 0.7170 ويستقر فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لاختبار القمّة المسجّلة مؤخراً عند 0.7243 مبدئياً، بانتظار اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.7400 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7110 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 17-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.