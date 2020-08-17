شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليتخطى مستوى 0.7170 ويستقر فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لاختبار القمّة المسجّلة مؤخراً عند 0.7243 مبدئياً، بانتظار اختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.7400 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7110 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد