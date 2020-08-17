شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر مقاومة النموذج الإيجابي – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمقاومة العلم المثلثي الصاعد الآن، بانتظار تخطي هذه المقاومة لتفعيل التأثير الإيجابي للنموذج المذكور ومن ثم استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 44.40 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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