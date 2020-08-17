النفط يرتفع من جديد – تحليل - 17-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، ليقترب بشكل تدريجي من مستوى 43.05، بانتظار تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.05 لتحقيق الأهداف المتوقعة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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