شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من تخطي المقاومة التي تشكّلت عند الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليرتد هبوطاً ويختبر أرضية الدعم المحورية 26.10، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتفاع من جديد.

لذلك، نحن نعتقد بأن هناك فرصة إيجابية لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ باختراق 26.90 للتوجه نحو اختبار 27.95، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى الأخير سيؤكد عودة السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر 26.10 ثم 25.06 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد