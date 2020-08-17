الذهب يختبر أرضية الدعم – تحليل - 17-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لأرضية الدعم المحورية 1934.68، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً، تدعمه الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد لاختراق 1967.90 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80 كمحطة تالية.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1934.68 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار 1901.80 وقد تمتد إلى 1860.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1990.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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