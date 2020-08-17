شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية هادئة ليتحرك حول 1.3250، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليتحرك عند مناطق التشبع في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، والتي تستهدف مناطق 1.3112 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3362 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط