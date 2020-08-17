شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للانخفاض ليختبر أرضية الدعم المحورية 106.44، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية واضحة الآن، إلى جانب أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم للسعر من الأسفل، وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 107.68، مع الانتباه إلى أن كسر 106.44 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 105.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد