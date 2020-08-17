الجنيه الإسترليني يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 17-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية بعد اختبار مستوى 1.3140، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختبار مستوى 1.3185 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي تمتد أهدافها لتصل إلى 1.3385 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3060 قد يضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 1.2965 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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