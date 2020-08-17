شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ليستأنف المسار الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختبار مستوى 1.1908 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2035 كمحطة رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1.1800 والأهم فوق 1.1737. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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