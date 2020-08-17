شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 106 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، ومصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 114 فلس كمستوى أول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 98 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 103 بينما مستوى المقاومة هو 111 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد