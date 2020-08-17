شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 159 فلس، مصحوبا بارتفاعف ي كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة القوي عند 177 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 148 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 154.0 بينما مستوى المقاومة هو 162.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد