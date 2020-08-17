شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR)يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأحد وبفجوة سعرية ليغلق عند مستوى 146 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 142 فلس، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 160 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 138 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 142 بينما مستوى المقاومة هو 150 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد