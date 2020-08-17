شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR)يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأحد وبفجوة سعرية ليغلق عند مستوى 146 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 142 فلس، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 160 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 138 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 142 بينما مستوى المقاومة هو 150 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر نور (NOOR)يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.