شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق امس الأحد عند مستوى 17 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 14 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.6 بينما مستوى المقاومة هو 17.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط