شكرا لقرائتكم خبر عن اجوان (AJWAN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 11٫80 فلس، الا انه اغلق بانخفاض كبير عند مستوى 10٫50 فلس، مسجلا أدني مستوى له في شهرين ونصف، ومخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10٫90 فلس، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 9٫30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.9 بينما مستوى المقاومة هو 11 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط