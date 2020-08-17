شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 41٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 45 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 39 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40 بينما مستوى المقاومة هو 42.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد