شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار (ABYAAR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 7٫40 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 6٫50 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 9٫50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7 بينما مستوى المقاومة هو 8.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد