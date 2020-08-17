شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسبه كبيرة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫841 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مايو من العام الماضي، ومتجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0٫82 ريال، مما يمنح السهم الفرصة للوصول للمستوى الثاني من المقاومة عند 0٫94 ريال، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.82 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد