شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 2٫55 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يفتح الباب أمام السهم لعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫15 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط