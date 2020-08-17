شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يعمق جني الأرباح -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد منخفضا عند مستوى 7٫35 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، في إشارة الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 7٫10 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 7٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط