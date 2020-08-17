شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها على الإطلاق متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها على الإطلاق متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ الثالث من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم المستثمرين للتوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.34% لتتداول عند 1,949.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,956.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,949.80$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 92.99 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.8% مقابل 0.9% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 7.5%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 27.8% لتعكس الأسوأ على الإطلاق، مقابل 2.2%، أيضا أسوء من التوقعات بانكماش 27.2%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي جديد يجبر شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك-توك" بالتخلي عن أنشطة تطبيقها في الولايات المتحدة وبيع أصوله في أمريكا في غضون 90 يوم، مدعياً أسباب تتعلق بالأمن القومي، ويذكر أن ترامب وقع في وقت سابق من هذا الشهر أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين إجراء معاملات مع الشركة الصينية بدءاً من 20 من أيلول/سبتمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا تأجيل الولايات المتحدة والصين جولة المحادثات التجارية التي كان من المقرر عقدها السبت الماضي بينهم عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان ودولتان صناعيتان في العالم، لما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، وجاء ذلك في ظلال تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.