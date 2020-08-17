شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 5742 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر مارس الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 5700 نقطة، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 6100 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,679 وبين مستوى المقاومة هو 5,815 نقطة