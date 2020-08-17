شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9603 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطه الاسبوعي، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى المقاومة 9700 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,568 وبين مستوى المقاومة هو 9,644 نقطة