شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"سلميان الحبيب": لم يتم الاستغناء عن الموظفين أو تقليص عددهم خلال الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أنه لم يتم الاستغناء عن الموظفين أو تقليص عددهم بل سعت المجموعة على عكس ذلك إلى استقطاب الكفاءات والموارد البشرية وسط جائحة كورونا.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن سبب النمو الرئيسي في الأرباح يعود إلى إطلاق خدمات جديدة، وتحويلات الجهات الحكومية في أقسام التنويم، واعتماد استراتيجية القرار المتغير وسط الأزمة.

وأضاف أن مشاريع المجموعة مستمرة بالوتيرة نفسها، مؤكداً أن هناك نموا في كافة القطاعات: المستشفيات والصيدلة وقطاع الحلول والعقود المستقبلية.

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وكشفت بيانات أعمال مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة أمس الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 14.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 192.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 168 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 203.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 163.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 438.85 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 402.05 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.