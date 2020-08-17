الاقتصاد

"جي آي كابيتال": الأسهم السعودية تملك عامل جذب للمستثمرين الأجانب

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في "جي آي كابيتال"  أن الأسهم السعودية تملك عامل جذب مهم للمستثمرين الأجانب، يتمثل في استقرار سعر الصرف وثبات ربط الريال مع الدولار.

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية" أن المستثمرين الأجانب لا يخشون تقلبات سعر الصرف، أو مخاطر وخسائر أسعار الصرف عندما يدرسون استثماراتهم في المملكة.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلا بأداء أفضل على المستوى الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يدفع للتفاؤل بأداء أسواق الأسهم.

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ولفت إلى أن هناك حجما هائلا من السيولة تجتذبه الأسهم السعودية، برغم المخاوف من جائحة .

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة، أمس الأحد، مرتفعاً 0.72% ليكسب 55 نقطة ويصعد إلى 7759 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.6% وسهم بنك الرياض 3.3%. وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.4% تزامنا مع ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام.

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