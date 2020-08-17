شكرا لقرائتكم خبر عن "جي آي كابيتال": الأسهم السعودية تملك عامل جذب للمستثمرين الأجانب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في "جي آي كابيتال" أن الأسهم السعودية تملك عامل جذب مهم للمستثمرين الأجانب، يتمثل في استقرار سعر الصرف وثبات ربط الريال مع الدولار.

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية" أن المستثمرين الأجانب لا يخشون تقلبات سعر الصرف، أو مخاطر وخسائر أسعار الصرف عندما يدرسون استثماراتهم في المملكة.

وأشار إلى أن هناك تفاؤلا بأداء أفضل على المستوى الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يدفع للتفاؤل بأداء أسواق الأسهم.

Advertisements

ولفت إلى أن هناك حجما هائلا من السيولة تجتذبه الأسهم السعودية، برغم المخاوف من جائحة كورونا.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة، أمس الأحد، مرتفعاً 0.72% ليكسب 55 نقطة ويصعد إلى 7759 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.6% وسهم بنك الرياض 3.3%. وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.4% تزامنا مع ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام.