شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم، اليوم الاثنين، 17-8-2020، استقرارا فى القاهرة والجيزة داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت، وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. وسجلت اللحوم الضأن 120-140.جنيها، بينما استقرت أسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها.

واستقرت اللحوم الكنوز عند 110 - 140 جنيها، والسجق 110 - 140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130 - 150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120 جنيها .

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تواصل تطوير ورفع كفاءة وإحلال وإنشاء الوحدات البيطرية وتكويد المحاجر البيطرية، وعمل قاعدة بيانات لها، وومتابعة تطوير مجازر اللحوم وتحديث منظومة الذبح والتدوال، نظراً لما تؤديه هذه الوحدات من خدمات للمربين، وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تكويد جميع المحاجر البيطرية من خلال رقم ثابت بإجمالى 100 محجر، وتم عمل قاعدة بيانات موحدة، وذلك بعد حصر جميع المحاجر البيطرية، سواء خاصة أو حكومية على مستوى الجمهورية لعمل تكويد لها برقم ثابت وقاعدة بيانات، تطوير بشكل مستمر لجميع المحاجر البيطرية.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن هناك تطوير بشكل مستمر لجميع المحاجر البيطرية، مؤكدا أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد بمنع تسرب أى أمراض، ولذلك تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، مؤكدا أن دور الهيئة ليس فقط الإشراف على استيراد السلع المستوردة ذات الأصل الحيوانى التى تشمل اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، وإنما الإشراف على استيراد الحيوانات الحية، وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى.