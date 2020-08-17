شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يؤكد على اختراق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة المهم 12.30، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.92% بما يعادل 0.24 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.30، ليستهدف مستوى المقاومة 13.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.30 ومستوى المقاومة 13.50.