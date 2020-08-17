شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.39% بما يعادل 0.12 نقطة، ليخترق السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 8.65، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.65، ليستهدف مستوى المقاومة 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.20.