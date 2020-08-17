شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع اختراق مستوى المقاومة 7.44، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.18% بما يعادل 0.24 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، كما يستفيد في الوقت نفسه من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.44، ليستهدف مستوى المقاومة 8.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.44 ومستوى المقاومة 8.30.