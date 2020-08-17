شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يصل لأعلى مستوياته في ستة شهور – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم إلى اعلى مستوياته منذ شهر فبراير الماضي، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.94% بما يعادل 2.35 نقطة، ويشهد السهم وسط ذلك ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 47.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.80 ومستوى المقاومة 54.20.
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