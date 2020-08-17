شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الراجحي (1120) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.59% بما يعادل 1.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء الارتفاع الأخير بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ما يظهر قوة سيطرة الدببة على مسار السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 60.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 66.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.00 ومستوى المقاومة 66.00.