شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 18.02، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.34% بما يعادل 0.58 نقطة، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً يستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.02، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.90 ومستوى المقاومة 19.10.