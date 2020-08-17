شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت السعودية يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بدجت السعودية (4260) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.00% بما يعادل 0.65 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.65، ليستهدف مستوى المقاومة 34.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.65 ومستوى المقاومة 34.75.
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