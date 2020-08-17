شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية ويتغيب نبض التداول عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة رسمية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق لقيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بضخ السيولة في النظام المالي الصيني لدعم المصارف وتقييم المستثمرين للتوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديان في العالم بالإضافة إلى تقييم البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي عكست اتساع انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني بصورة فاقت التوقعات.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.39% ليخسر 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,617.09، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 144.08 نقطة ويصل إلى المستوى 23,145.28.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.85% ليربح 87.26 نقطة ويصل إلى المستوى 4,791.89، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.61% ليربح هو الأخر 54.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,414.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.19% ليربح 299.75 نقطة ويصل إلى المستوى 25,482.76، كما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 1.52% ليربح 174.26 نقطة ويصل إلى المستوى 11,626.40، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا 0.56% ليخسر 34.05 نقطة ويصل إلى المستوى 6,092.20.