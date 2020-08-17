شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.6548 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6536، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6554، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.627، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6542.

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هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي اعلان رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن عن تمديد قيود الإغلاق لمدة أثنى عشرة يوماً إضافياً في ولاية أكلاند عقب تحديد نحو 29 إصابة جديدة بالفيروس، مع الإفادة بأنه سيتم مراجعة القيود في 21 من آب/أغسطس وأن بلادها ستلتزم بالمستوى الثاني من القيود حتى 26 من هذا الشهر، مضيفة أن هناك خطط لتمديد دعم الأجور وسيتم تمديد مخططات تأجيل الرهون العقارية في نيوزيلندا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.6 مقابل 17.2 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 74 مقابل 72 في تموز/يوليو.