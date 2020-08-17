شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل صعوده – تحليل صباحي – 17-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تستمر مؤشرات القوة النسبية في إعطاء إشارات إيجابية للمؤشر بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.72% بما يعادل 55.23 نقطة. لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,600.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 8,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 118 عدد أسهم الشركات الخاسرة 66 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 197

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