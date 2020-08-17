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شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.8% مقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي والتي عدلت من انكماش 0.9%، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 7.5%.
أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 1.9%.
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