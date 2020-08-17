احتياطي العملات الأجنبية للأردن يرتفع 16% في 7 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك المركزي الأردني

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.1 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

بلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يوليو تموز نحو 14.13 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

عزا البنك المركزي في نشرته الشهرية على موقعه الإلكتروني ارتفاع الاحتياطي إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.