حكومة الإنقاذ تخصص أكثر من 400 مليون ريال كقروض بدون فوائد لإكثار البذور

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت حكومة الإنقاذ بصنعاء، عن اعتمادها قرضاً حكومياً، بدون فوائد، بأكثر من 400 مليون ريال، لصالح مشروع ” تحسين وانتخاب وإكثار أصناف البذور المحلية” في مرحلته الثانية للعام الحالي 2020.

يهدف المشروع الذي تشرف عليه اللجنة الزراعية والسمكية العلياإلى تكوين نواة للبذور المحلية المحسنة، عوضاً عن البذور المستجلبة من الخارج، وتقديم الدعم للمزارعين وتشجيع تعاونيات منتجي الحبوب على إنشاء بنوك بذور محلية على مستوى المديريات.

وعبّر عدد من المزارعين المستفيدين من الدعم الحكومي خلال المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، عن ارتياحهم للجهود الحكومية المبذولة على صعيد إنعاش القطاع الزراعي، وتحفيز المبادرات المجتمعية في سبيل الوصول إلى إنتاجيات زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي.

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وقال المزارعون إن من شأن التوجه الحكومي أن يساهم إيجاباً في تفاعلهم ويحفزهم على التنافس في الإنتاج، فضلاً عن تفعيل نشاط جمعيات منتجي الحبوب، وصولاً إلى توفير بنوك للبذور لكل جمعية، بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي لمختلف أصناف الحبوب المحلية.

ومن المتوقع أن تصل “إنتاجية المشروع في مرحلته الجديدة إلى نحو 7 آلاف طن من البذور لمختلف أنواع الحبوب والبقوليات”، بحسب رئيس لجنة بحوث المحاصيل بالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب الدكتور مطهر الخيشني، مؤكداً أن آلية التنفيذ للمشروع، ستعتمد في جانب منها على دور تعاونيات منتجي الحبوب، حيث “سيتم تسليم البذور ومدخلات الإنتاج من أسمدة للمزارعين المنضوين في إطار تلك الجمعيات”.

والمقرر أن يتوجه مشروع “تحسين وانتخاب وإكثار البذور المحسنة تحت النظام المطري “في مرحلته الحالية لمهمة إكثار البذور في مناطقها وبيئتها لدى المزارعين المستفيدين، مع تطبيق التوصيات الفنية لتحسين إنتاجيتها عن طريق.