كل ما تريد معرفته عن النسخة الثانية لمعرض تراثنا فى 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تنظيم الدورة الثانية لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية رئيس الجمهورية، نقدم أهم المعلومات حول المعرض هذا العام. - معرض تراثنا هذا العام مقام برعاية رئيس الجمهورية وينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. - تراثنا يقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية. - جهاز تنمية المشروعات يقدم دعم كبير للمشاركين من أصحاب الحرف. Advertisements - الدورة السابقة للمعرض شارك فيها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات التراثية من كافة أنحاء الجمهورية. - تراثنا هو أكبر معرض للصناعات الحرفية وحقق مبيعات مباشرة تخطت 27 مليون بخلاف التعاقدات التجارية. - يبحث جهاز المشروعات الطلبات المقدمة من أصحاب الحرف للاشتراك بالمعرض. - مدة المعرض لن تقل عن 4 أيام وفق التقديرات. وأكدت نيفين جامع، أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها يشعرون بالتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية على الاهتمام الذى يوليه لهذا القطاع حيث يتم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس للعام الثاني على التوالي مما يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره، واستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلاله والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا في توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطني.

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