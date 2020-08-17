شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 349 ألف سائح زاروا مصر فى 2019 بزيادة 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تطور السياحة الأمريكية بين عامي 2018 و2019، حيث قدرت إجمالي عدد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 349.6 ألف سائح عام 2019، مقابل 287.8 ألف سائح عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.5%.

وجاءت البيانات في نشرة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأوضحت أن عدد الليالي السياحية التي قضاها الأمريكيين بلغت نحو 5.1 مليون ليلة سياحية عام 2019، مقابل 4.6 مليون ليلة سياحية عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 11.1%.

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وحققت الصادرات المصرية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة بنهاية عام 2019، حيث بلغت الصادرات 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل مليار و721 مليون دولار بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها نحو 474 مليون دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات في المقابل لتصل إلى 5 مليارات و147 مليون دولار بنهاية عام 2019، مقابل 5 مليارات و460 ألف دولار بنهاية عام 2018، بتراجع بلغت قيمته 313 مليون دولار.

وجاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى للصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت 945.7 مليون دولار عام 2019، مقابل 801.2 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 18%، فيما جاءت الحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف في المرتبة الأولى للواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1157 مليون دولار عام 2019، مقابل 1213 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.